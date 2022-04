Corpo encontrado no “ Mato do Bones” pode ser de taxista desaparecido em Crissiumal

No final da tarde desta sexta-feira (15), um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado no local denominado “Matão dos Bones”, no município de Campo Novo. A Polícia Civil e a Brigada Militar foram acionadas e compareceram no local.

Segundo informações do Delegado de Polícia de Crissiumal Dr William Garcez, é possível que seja o corpo de Cleber Tormes, 61 anos, taxista de Crissiumal que estava desaparecido desde o dia 21 de março de 2022.

Ainda de acordo com as informações preliminares, um familiar teria reconhecido as roupas que seriam de Cleber.

O delegado salienta que é necessária a perícia para confirmar a identidade do corpo e marcou entrevista coletiva para a próxima segunda-feira, 18, com o fim de prestar maiores informações sobre o caso.

