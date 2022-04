Justiça decreta prisão preventiva de motorista que atropelou e matou homem em Santo Augusto

Um homem, de 55 anos, que não teve a identidade revelada, teve a sua prisão preventiva decretada pela justiça após ser apontado como o motorista que conduzia uma camionete S-10, em 21 de março, que atropelou e matou o morador de Coronel Bicaco, Fábio Rogério da Silva Martins de 41 anos.

O fato ocorreu na saída de um baile em Santo Augusto e o motorista, que agora encontra-se na condição de foragido, fugiu do local do acidente e não prestou socorro à vítima.

Após a investigação apontar quem era o condutor do veículo, o delegado Bruno Chaves pediu a prisão preventiva do mesmo, que foi acolhida pela justiça.

