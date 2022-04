Homem é morto a tiros no interior de Braga

Um homem foi morto após sofrer disparos de arma de fogo em Lajeado Candinho, interior município de Braga. O crime ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, dia 14.

Segundo o site Observador Regional o homem foi identificado como João Silveira de Souza, conhecido na cidade como João dos Porco.

A Polícia já está investigando para identificar o autor e a motivação para o crime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.