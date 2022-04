Maior apreensão de agrotóxicos ilegais é registrado na região

A Polícia Rodoviária Federal realizou ontem, 14, aquela que pode ser a maior apreensão de agrotóxicos ilegais da história do Rio Grande do Sul. Uma carreta estava carregada de produtos que tem uso proibido no Brasil.

A carreta com placas de Goiás foi flagrada pela PRF, que fazia patrulhamento pela BR 285, quando entrou na cidade de Ijuí. Suspeitando da atitude do motorista os agentes fizeram a abordagem e posterior vistoria do veículo onde foi encontrada a carga que em valor de comercialização supera a marca de meio milhão de reais.

Interrogado o condutor de 55 anos, que já tinha sido preso em outra oportunidade pela PRF conduzido veículo de carga furtado, afirmou que não sabia o conteúdo das embalagens. Ele disse também que carregou o veículo em Três Passos e que entregaria a carga em Santiago. Ele foi preso e conduzido junto com a carreta e carga para a Policia Federal de Santo Ângelo.

Nos últimos meses foram registrados diversos casos de apreensão de agrotóxicos estrangeiros em rodovias e estradas interioranas da região.

