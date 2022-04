Atropelamento deixa um morto em Miraguaí

Um grave acidente acabou deixando uma vítima fatal na ERS-330 em Miraguaí na noite desta quinta-feira, 14. Segundo as informações do local do acidente, um veículo Ford Fiesta atropelou um homem que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Imagens feitas pela Rádio Líder, mostram o corpo do homem sobre o capô do carro. Os calçados da vítima também estavam longe do local da cena da ocorrência.

A vítima, que seria um indígena, não teve a identidade revelada e a Polícia Civil e perícia deverão, no processo de investigação, identificar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência, chegou a ser acionado, mas no local do fato, apenas constatou o óbito da vítima, não restando na a se fazer.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.