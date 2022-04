Corpo é encontrado dentro de carro destruído pelo fogo em Passo Fundo

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizou um veículo queimado com um corpo carbonizado no interior. A localização foi em uma propriedade na Transbrasiliana, em Passo Fundo.

Pescadores das proximidades informaram que localizaram um carro queimado, quando acionaram os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa. Prontamente os agentes iniciaram as buscas, com as indicações de um pescador e localizaram o veículo. Trata-se de um Fiat/Palio, com placas de Porto Alegre.

No interior do veículo foi localizado no banco de trás um cadáver carbonizado.

A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, Peritos do Instituto Geral de Perícias e Funerária Cogo foram acionados para a ocorrência.

