Trio é preso em Três Passos com bebidas importadas ilegalmente

Por volta das 16h25min da quarta-feira (13/4), a Brigada Militar (BM) abordou um veículo ocupado por três indivíduos e que trafegava na BR 468 em Três Passos.

A ação – no âmbito da Operação Hórus – resultou na apreensão de 41 garrafas de vinhos de diversas marcas e 156 garrafas de cerveja. Conforme a BM, todos os produtos têm origem estrangeira.

O trio acabou preso pelo crime de descaminho. E a mercadoria foi apreendida por orientação da Receita Federal do Brasil.

