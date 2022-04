7º BPM prende dois homens por descumprimento de medidas protetivas

A Patrulha Maria da Penha, do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), efetuou a prisão de dois indivíduos que descumpriram medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário.

Conforme o 7º BPM, um caso ocorreu no domingo (10/4) quando um homem violou duas vezes, na mesma tarde na cidade de Três Passos, a ordem judicial de não aproximação da mulher em situação de violência doméstica. A outra ocorrência que culminou em prisão tinha acontecido em Tiradentes do Sul, na semana passada.

As medidas protetivas de urgência são definidas pela Lei Maria da Penha, com o objetivo de salvaguardar a integridade da mulher em situação de violência doméstica e incluem, principalmente, o afastamento do agressor do lar e a não aproximação da vítima.

O 7º BPM ainda informou que ambos os presos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

