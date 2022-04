Polícia Civil cumpre mandados de prisão em Santo Augusto

Agentes da Polícia Civil de Santo Augusto cumpriram, na manhã da quarta-feira (13/4), dois mandados de prisão referentes ao roubo a mão armada registrado em Chiapetta, no dia 18 de fevereiro deste ano.

Na oportunidade, os criminosos subtraíram duas espingardas pertencentes às vítimas. O inquérito policial culminou no indiciamento de quatro pessoas – três homens e uma mulher. Eles irão responder por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, outro indivíduo já havia sido preso anteriormente. A prisão foi solicitada pela autoridade policial e autorizada pelo Poder Judiciário.

Depois das formalidades legais, os presos foram recolhidos ao sistema prisional.

