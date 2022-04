ATUALIZAÇÃO: Identificada família encontrada morta dentro de casa em Cruzaltense

Foram identificados como Rosilei Ilchenco, Adinar Ilchenco e a filha Tainá Ilchenco a família encontrada morta dentro de uma casa na manhã desta quarta-feira (13), em Cruzaltense. Vizinhos ouviram tiros e perceberam que algo estava errado após ver sangue escorrendo pelas paredes da casa.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Boa Vista, moradores da região relataram que ouviram tiros na noite desta terça-feira (12). Na residência, localizada no centro da cidade, moravam o casal e uma filha. Nenhum dos três foi trabalhar na manhã desta quarta.

Os três corpos foram encontrados no interior da residência. As mortes foram confirmadas às 11h, após a entrada da Força Tática da Brigada Militar. A principal suspeita é de um duplo homicídio seguido de suicídio.

A família que morava no local era popular na cidade. O homem era agricultor e foi secretário de Agricultura do município em gestões anteriores. A esposa era dona de casa e a filha trabalhava numa agência do Banrisul no município.

