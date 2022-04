Pai, mãe e filha são encontrados mortos dentro de casa em Cruzaltense

A pequena cidade de Cruzaltense que fica a 49 quilômetros de Erechim foi tomada de surpresa com uma cena chocante na manhã desta quarta-feira, 13. Vizinhos avistaram sangue escorrendo pelas paredes de uma casa no centro da cidade.

Moradores das proximidades relatam que ouviram tiros na noite desta terça-feira e manhã de hoje. No local morava um casal e uma filha e nenhum deles compareceu ao trabalho nesta quarta. Eles foram encontrados mortos no interior da residência. As mortes foram confirmadas após a entrada da Força Tática da Brigada Militar no interior da casa, próximo das 11 horas. A principal suspeita é de um duplo homicídio seguido de suicídio.

A família que morava no local era muito conhecida na cidade. O homem era agricultor e foi secretário de Agricultura do município em gestões anteriores. Sua esposa era dona de casa e a filha trabalhava numa agência do Banrisul no município. Os nomes dos mortos, apesar de já serem de conhecimento da polícia, não foram confirmados oficialmente.

O local está isolado a espera dos peritos do IGP.

