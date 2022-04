Capotamento deixa três pessoas feridas na ERS 324

Na tarde de segunda-feira (11), um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas, na ERS-324 em Passo Fundo. O acidente ocorreu próximo ao Espaço Calafat, no Km-193.

Segundo informações obtidas no local, um veículo Fiat/Siena, de cor branca, que transitava no sentido Marau/Passo Fundo, colidiu na lateral de um VW/Gol, branco que estava no sentido contrário (Passo Fundo/Marau).

Com o impacto da colisão os dois veículos saíram da pista, para o mesmo lado. O VW/Gol acabou capotando.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e SAMU Passo Fundo foram acionados para a ocorrência. No local três pessoas, sendo duas do gol e uma do Siena foram socorridas e encaminhadas aos hospitais. Nenhuma vítima com gravidade.

O 1°Batalhão Rodoviário da Brigada Militar está no local atendendo a ocorrência. O Auto Guincho Petrópolis realiza a remoção de ambos os veículos.

