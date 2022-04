Dupla é flagrada comercializando drogas em Frederico Westphalen

A Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen apreendeu um adolescente de 16 anos e prendeu um homem de 24 anos na madrugada do domingo (10/4). A dupla estava comercializando drogas nas imediações do local aonde era realizado um baile.

A BM abordou e identificou os indivíduos a partir de informações repassadas por populares. Na ação, foram apreendidas dez buchas de cocaína, R$ 338,00 em dinheiro e dois telefones celulares.

A dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.