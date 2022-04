37° BPM prende indivíduo e apreende menor com drogas em Frederico Westphalen

Na madrugada deste domingo (10/4), policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar (37°BPM) apreenderam um jovem de 16 anos de idade e prenderam outro com 24, por estarem comercializando entorpecentes próximo à um baile, no município de Frederico Westphalen.

Após informação de populares, foi realizada abordagem policial aos suspeitos, sendo apreendido 10 buchas de cocaína e R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais).

Os indivíduos detidos pela Brigada Militar foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

