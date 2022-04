Moto em situação de furto/roubo é localizada em Miraguaí

Em fiscalização na ERS 330 na sexta-feira (8/4), em Miraguaí, o Pelotão Rodoviário de Santo Augusto encontrou uma Honda CG parada às margens da estrada. Após busca no Sistema Informatizado de Consultas Integradas, o efetivo policial constatou que o veículo estava em situação de furto/roubo.

Segundo as informações divulgadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor da motocicleta não foi encontrado. O veículo foi removido até a Delegacia da Polícia Civil de Miraguaí para registro da ocorrência.

