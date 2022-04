Indivíduo é preso pelo crime de descaminho em Tiradentes do Sul

O motorista de um automóvel acabou preso em virtude do crime de descaminho na madrugada do sábado (9/4), em Tiradentes do Sul. Ele transportava 228 garrafas de vinhos de origem estrangeira.

A prisão foi realizada após abordagem do veículo na BR 468. Todos os produtos – que não possuíam o devido desembaraço aduaneiro – foram apreendidos por orientação da Receita Federal do Brasil.

