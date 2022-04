Motociclista morre ao colidir contra caminhão na BR 285 em Passo Fundo

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 39 anos pilotava uma motocicleta que colidiu frontalmente contra um caminhão que trafegava na pista oposta. O acidente de trânsito ocorreu na tarde da sexta-feira (8/4), no Km 294 da BR 285 em Passo Fundo.

Ainda, conforme a PRF, o motociclista seguia no sentido Passo Fundo – Carazinho. Com o impacto, ele foi ejetado da moto e morreu no local. Outros dois veículos também se envolveram no acidente de trânsito, entretanto, registrou-se apenas danos materiais.

A rodovia ficou bloqueada até a finalização dos trabalhos de perícia e retirada dos veículos sinistrados. As causas da colisão frontal serão apuradas.

