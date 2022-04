Três Passos: Mulher é presa com agrotóxicos de origem estrangeira

A mulher, juntamente com toda a mercadoria apreendida, foi encaminhada à Polícia Federal para a lavratura do flagrante (Foto: Divulgação | BM)

Agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) flagraram o contrabando de agrotóxicos durante abordagem de um veículo na BR 468 em Três Passos. O fato aconteceu por volta das 17 horas da sexta-feira (8/4).

No automóvel, eram transportados 25 galões de defensivos agrícolas que ingressaram no país sem o devido desembaraço aduaneiro. A condutora do carro foi presa.

A mulher, juntamente com toda a mercadoria apreendida, foi encaminhada à Polícia Federal em Santo Ângelo para a lavratura do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.