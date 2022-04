Derrubadas: BM apreende defensivos agrícolas importados ilegalmente

Na madrugada da quinta-feira (7/4), na localidade de Olhos D’Água, interior de Derrubadas, a Brigada Militar (BM) abordou uma motocicleta. Na sequência, os policiais militares tentaram a abordagem de um VW Gol. No entanto, o motorista abandonou o automóvel e fugiu para a mata.

No veículo, havia 30 galões de agrotóxicos de fabricação estrangeira. Com o motociclista, a BM encontrou um rádio comunicador portátil, provavelmente utilizado para contato com o condutor do VW Gol visando alertar sobre eventuais barreiras policiais.

A Brigada Militar também informou que outra parte do carregamento de defensivos agrícolas foi localizada na mesma madrugada em Linha Vilinha, município de Frederico Westphalen. Os produtos estavam sendo retirados de um caminhão e armazenados em um galpão.

Na ocasião, quatro pessoas foram presas e, posteriormente, encaminhadas à Polícia Federal em Santo Ângelo. A carga de agrotóxicos de origem estrangeira foi apreendida.

