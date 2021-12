Governo do Estado analisa projetos para a nova etapa do Avançar na Saúde

No Centro Administrativo, Leite esteve reunido com a secretária Arita e integrantes da Saúde - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu nesta segunda-feira (20/12), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, para acompanhar as entregas feitas por meio do Avançar na Saúde, lançado em setembro. No encontro, o governador e a secretária também avaliaram projetos que foram encaminhados à pasta para a segunda etapa do programa.

De acordo com Arita, alguns dos critérios observados para a escolha dos hospitais que serão contemplados com novos recursos são a viabilidade dos projetos e as necessidades prioritárias das regiões, como ampliações, reformas e aquisição de equipamentos. “Também é importante que os projetos sejam exequíveis em 2022 e que qualifiquem e ofereçam novos serviços para a população”, disse Arita.

Avançar na Saúde

O Avançar na Saúde, lançado em setembro, já anunciou R$ 249,7 milhões para serem investidos até o final de 2022 em obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

A iniciativa faz parte do Avançar RS, programa transversal lançado em junho deste ano que passou a envolver as iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população.

Entre os três eixos do programa, o Avançar na Saúde faz parte do Avançar para as Pessoas, que reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento e o Avançar com Sustentabilidade.