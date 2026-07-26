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Calderano é campeão do WTT Star Contender e vice na duplas mistas

Carioca bateu francês Alexis Lebrun por 4 sets a 3 na final de simples

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/07/2026 às 21h05

Diante da torcida brasileira, o mesatenista Hugo Calderano faturou o título do WTT Star Contender na noite deste domingo (26), em São José dos Campos. Número 8 do mundo, Calderano foi campeão após derrotar o francês Alexis Lebrun (11º no raking) por 4 sets a 2, com parciais de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9). É o segundo título do carioca na temporada – em fevereiro, ele conquistou o ITTF Americas Cup.

O brasileiro de 30 anos começou bem, fechando na frente a primeira parcial, mas Lebrun, de 19 anos, logo reagiu e empatou o jogo. Calderano recuperou o domínio no terceiro e quarto set, abrindo vantagem de 3 sets a 1. Quando a vitória parecia encaminhada para o brasileiro, Lebrun impôs seu ritmo até igualar novamente o placar.

Com o apoio da torcida, Calderano enfileirou acertos no início do sétimo set. O carioca abriu 6 a 2 de vantagem, mas o francês reequilibrou a partida e chegou a empatar em 6 a 6. A partir daí, a experiência de Calderano fez a diferença: ele manteve o foco até fechar o sétimo e último game, que assegurou o título.

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O domingo terminou com final feliz para o brasileiro, após uma maratona de jogos. A classificação à final de simples ocorreu na manhã deste domingo (26), pouco antes de Calderano decidir o título de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. O carioca saiu na frente contra o japonês Yukiya Uda (26º no ranking), mas o adversário virou o placar. A quarta parcial foi a mais emocionante, com Calderano salvando cinco match points para fechar o game e empatar o jogo. Embalado, o brasileiro ganhou com tranquilidade a parcial seguinte e carimbou a vaga na final por 3 sets a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8).

Antes, na noite de sábado (25), o carioca já derrotara o sul-coreano Oh Junsung (31º no ranking) por 3 sets a 0 (11/9, 11/6 e 11/4),

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Dupla “Calderashi” é vice-campeã

Na tarde deste domingo (26), Calderano foi vice-campeão de duplas mistas, ao lado da namorada Bruna Takahashi Número 2 do mundo, a parceria “Calderashi” foi supreendida pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo, que ocupam a 44ª posição no ranking. Os asiáticos levaram a melhor por 3 sets a 1 (parciais de 7/11, 11/9, 1/11 e 10/12) no terceiro torneio que competem em dupla.

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(Foto: Divulgação Ge.globo)
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