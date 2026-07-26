Grêmio e Fluminense empatam nesse domingo

Grêmio e Fluminense empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, na Arena, em Porto Alegre, em jogo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Os visitantes saíram na frente com Hulk. O atacante que completou 40 anos no sábado cobrou pênalti com precisão para marcar seu primeiro em jogos oficiais pelo time carioca. Nos minutos finais, o estreante Diego Caito deixou tudo igual para os donos da casa. Thiago Silva fez sua reestreia pelo Fluminense, mas quem brilhou mesmo foi outro quarentão, o goleiro Fábio, com pelo menos três grandes defesas.
Classificação
Com o empate, o Fluminense vai a 33 pontos e permanece na quarta colocação. O Grêmio vai a 22 pontos, ultrapassa o rival Inter e agora é o 15º colocado, ainda próximo à zona de rebaixamento.
Grêmio e Fluminense fizeram um primeiro tempo equilibrado na Arena. O time carioca teve mais posse de bola (59% x 41%), mas os donos da casa levaram mais perigo. Com três volantes e uma postura mais defensiva, o time gaúcho apostava em contra-ataques e conseguia boas escapadas com Amuzu, que fez Guga e Hércules serem amarelados. O time de Zubeldía ainda perdeu Arana, substituído por Renê aos 16 minutos com suspeita de lesão no joelho.
Aos 32 minutos, o Grêmio teve a melhor chance da primeira etapa. Amuzu encontrou grande passe na área para Tetê, que tentou dar uma cavadinha para encobrir Fábio, mas o goleiro fez grande defesa e evitou o gol. Alguns minutos depois, Carlos Vinícius também teve grande chance em cabeceio, mas em posição de impedimento. Hulk teve uma única chance e colocou para as redes aos 40, mas o gol foi anulado também por impedimento.
O Fluminense voltou melhor no segundo tempo e levou perigo em cabeceio de Hércules aos 4 minutos. Mas contou com ajuda da defesa gremista para abrir o placar. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Kannemann colocou o braço na bola de forma bizarra dentro da área. A árbitra Edina Alves Batista não marcou no campo, mas foi chamada ao VAR e confirmou a penalidade. Hulk foi para a cobrança e bateu forte no meio para marcar seu primeiro gol pelo Fluminense em jogos oficiais.
O Grêmio respondeu rapidamente e quase chegou ao empate aos 21, mas Fábio salvou de novo. Amuzu tabelou com Carlos Vinicius e tocou para Nardoni finalizar na pequena área, mas o goleiro fez grande defesa. Com a vantagem no placar, o Fluminense se retraiu. O Grêmio foi para cima, pressionou e conseguiu o empate nos minutos finais em jogada de dois estreantes. Aos 43, Jovane Cabral fez lançamento para Diego Caito na linha de fundo. O lateral-direito invadiu a área e chutou para deixar tudo igual. Nos acréscimos, Fábio fez sua terceira grande defesa e evitou a virada gremista em cabeçada de Villasanti.
Próximos jogos
Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana. Na quinta-feira (30), o Grêmio recebe o Bolívar na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Um dia antes, na quarta (29), o Fluminense recebe o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.
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