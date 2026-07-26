Atropelamento mata ciclista na ERS-317 em Coronel Bicaco

Homem trafegava de bicicleta quando foi atingido por um veículo na noite deste domingo (26/7) (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um homem – cuja identidade ainda não foi confirmada – morreu após ser atropelado enquanto trafegava de bicicleta pela ERS-317, em Coronel Bicaco, na noite deste domingo (26/7).

Com o impacto, o veículo envolvido no atropelamento acabou parando fora da pista e teve a parte dianteira destruída. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As informações preliminares ainda não esclarecem as circunstâncias do acidente, nem se o motorista permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do atendimento e da apuração do caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.