Segunda, 27 de Julho de 2026
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Atropelamento mata ciclista na ERS-317 em Coronel Bicaco

Identidade da vítima ainda não foi confirmada

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
26/07/2026 às 21h18 Atualizada em 26/07/2026 às 21h27
Atropelamento mata ciclista na ERS-317 em Coronel Bicaco
Homem trafegava de bicicleta quando foi atingido por um veículo na noite deste domingo (26/7) (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um homem – cuja identidade ainda não foi confirmada – morreu após ser atropelado enquanto trafegava de bicicleta pela ERS-317, em Coronel Bicaco, na noite deste domingo (26/7).

Com o impacto, o veículo envolvido no atropelamento acabou parando fora da pista e teve a parte dianteira destruída. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As informações preliminares ainda não esclarecem as circunstâncias do acidente, nem se o motorista permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do atendimento e da apuração do caso.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Polícia Civil)
Prisão Há 3 dias

Operação prende quatro suspeitos por tráfico em Santo Augusto e São Martinho

Ação da Polícia Civil apreendeu cocaína, armas de fogo, munições, celulares e materiais utilizados no comércio de drogas

 (Foto: Observador Regional)
Ocorrência Há 3 dias

Motociclista é encontrado morto às margens de estrada em Braga

Vítima teria sofrido acidente durante a noite na via que liga a cidade à comunidade de Águas Brancas; causas serão investigadas

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 3 dias

Motorista foge após atropelar três pedestres na RS-324, em Passo Fundo

As vítimas são uma mulher de 25 anos, e outros dois menores de idade. O trio teve lesões leves e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Foto: Redes Sociais
Acidente Há 4 dias

Trator Esteira cai de caminhão-prancha em acidente no trevo de acesso a Tenente Portela

Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (22), na RSC-472; ninguém ficou ferido e o trânsito foi normalizado após a retirada da máquina

 (Foto: Três Passos News)
Ponte Interditada Há 5 dias

Ponte sobre o Rio Turvo tem tráfego interrompido entre Três Passos e Miraguaí

Galhos e troncos arrastados pela correnteza bloquearam a passagem de veículos; liberação deve ocorrer após desobstrução da estrutura.

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 27°
17° Sensação
1.13 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 15°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Últimas notícias
Esporte Há 4 horas

Grêmio e Fluminense empatam nesse domingo
Trânsito Há 5 horas

Atropelamento mata ciclista na ERS-317 em Coronel Bicaco
Esportes Há 5 horas

Calderano é campeão do WTT Star Contender e vice na duplas mistas
Esportes Há 7 horas

Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026
Justiça Há 7 horas

Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 351,404,26 +1,90%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7075 (26/07/26)
02
04
20
50
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3745 (26/07/26)
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias