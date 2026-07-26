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Maior evento científico da América Latina começa neste domingo

Reunião anual da SBPC espera a presença de 50 mil pessoas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/07/2026 às 08h35
Maior evento científico da América Latina começa neste domingo
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) realiza, deste domingo (26) até o próximo sábado (1), a 78ª reunião anual, considerada o maior encontro científico da América Latina . Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para participar de mais de 250 atividades no campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O tema escolhido para o evento deste ano é Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão .

De acordo com a diretora da SBPC, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, a escolha do tema está alinhada à visão da ciência como ferramenta de transformação da sociedade .

"Este é um ano extremamente importante, com as eleições, em que a gente está pensando no futuro. E sem ciência, não existe um futuro que vá trazer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, porque a ciência está envolvida com todas as áreas, desde segurança alimentar a sustentabilidade, saúde. E todas essas áreas estão contempladas aqui", disse.

A programação científica trará cerca de 500 palestrantes, de 23 estados, incluindo grandes nomes da ciência. As conferências, mesas-redondas e sessões especiais transitarão por cerca de 20 trilhas temáticas, que ligam diversas áreas do conhecimento ao tema principal.

A coordenadora geral do evento, Andrea Macedo, disse que as discussões englobam desde inteligência artificial até a exploração de terras raras.

"A SBPC sempre teve esse papel de provocar transformações e debater qual país a gente deseja. O papel da reunião, mais do que qualquer outro, é de promover, provocar, inspirar e divulgar um mundo melhor", afirmou.

E para fazer jus ao lema Ciências para todos , a programação contempla não apenas atividades acadêmicas, mas também apresentações culturais, exposições e espaços de divulgação da ciência para a população em geral.

O reitor da UFF, Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, reforça que o campus estará de portas abertas e toda a programação é gratuita.

"Esse aspecto da inclusão da população é fundamental, não somente para que as pessoas compreendam o papel da ciência e tecnologia na sua vida cotidiana, mas que também possam ser soberanos como indivíduos e contribuir com o país soberano através do conhecimento", disse.

Dentro dessa proposta, três espaços se destacam. A ExpoT&C com 69 expositores, incluindo universidades, institutos de pesquisa e museus para apresentar iniciativas inovadoras.

Na área reservada para a SBPC Cultural, se concentrarão as apresentações de música, teatro e outras exposições artísticas.

A tenda SBPC Jovem promoverá uma grande feira de ciências com oficinas e atividades interativas, voltadas principalmente para estudantes e professores da educação básica. Alunos e profissionais das escolas públicas municipais de Niterói já têm presença garantida.

O ponto alto de participação da comunidade é o Dia da Família na Ciência, tradicionalmente realizado no último dia da reunião, sábado, quando o público poderá participar de diversas atividades especialmente planejadas para aproximar pessoas de todas as idades da produção científica brasileira.

O evento terá ainda dois espaços dedicados a discussões de gênero, diversidade e equidade e aos saberes afro, indígenas e de comunidades tradicionais.

Na manhã de segunda-feira (27), os participantes farão um ato contra o feminicídio, reafirmando o compromisso da comunidade científica com o combate à violência contra as mulheres.

Para facilitar a participação de todos, pessoas com deficiência poderão contar com centrais de acessibilidade espalhadas pelo campus, além de recursos como carros de transporte para pessoas com mobilidade reduzida, materiais em braile e espaços de regulação para neuroatípicos.

"Todas as pessoas têm direito a experimentar a ciência, praticar ciência e se beneficiar dela. À medida que você tem olhares diferentes, histórias de vidas diferentes, os problemas complexos passam a ser abordados de maneira mais ampla. Então também é um exercício para responder melhor aos desafios do país", enfatiza o reitor da UFF.

Durante a reunião, a SBPC também vai divulgar o documento Vozes da Ciência - O Brasil que queremos , com 117 propostas da comunidade científica para os candidatos que vão disputar a eleição deste ano, em todas as esferas de poder.

"Foram cinco meses de trabalho, em que nós organizamos debates com pesquisadores de todo o país. Aqui a gente tem uma síntese do que acreditamos ser mais importante para termos um país com desenvolvimento social, científico, político e econômico", resume a diretora da entidade, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos.

Serviço

Encontro nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Abertura oficial: 26 de julho

Programação científica e cultural: 27 de julho a 1 de agosto

Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense - Niterói (RJ)

Entrada gratuita

Inscrições e informações no site da SBPC

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