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Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas

Risco de tempestades severas aumenta no início da próxima semana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/07/2026 às 18h16

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (25) que 206 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, ventos e granizo que começaram na semana passada no estado. O número de desalojados chega a 682 pessoas em 47 municípios.

Os danos são, entre outros, cortes de energia, destelhamento de imóveis, queda de barreiras, pontes submersas e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil , neste domingo (26), há condição para tempestades isoladas com queda de granizo e chuva moderada a pontualmente forte no noroeste, norte, nordeste, serra, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte.

De segunda-feira (27) para terça-feira (28), o risco de tempestades severas aumenta, com queda de granizo, rajadas de vento (superior aos 90 km/h) e chuva intensa , especialmente nas regiões oeste, Campanha, centro, sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e litoral (área em alerta).

Os acumulados de chuva podem superar os 120 milímetros (mm) em curto espaço de tempo, principalmente no dia 28, e podem atingir 200 mm em 48 horas.

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