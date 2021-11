Projeto Iconicidades é apresentado em evento internacional

O projeto Iconicidades – iniciativa que tem como objetivos tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas e ainda estimular a retomada e a revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos para estabelecimento de novos negócios – foi apresentado em evento internacional. O diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, foi um dos palestrantes do Encontro Internacional Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável.

“O Iconicidades se coloca como um articulador dos esforços de revitalização dos municípios e tem o propósito de discutir os espaços e os territórios criativos. É um esforço para ajudar as cidades a se tornarem mais inovadoras, criativas e empreendedoras”, afirmou Stoffel em sua fala no evento realizado na tarde da sexta-feira (19/11).

A iniciativa já finalizou a primeira etapa, na qual foram selecionadas cinco propostas de municípios do Rio Grande do Sul (Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo). Na próxima fase, serão lançados cinco concursos públicos de arquitetura para escolha de projetos executivos para revitalização e ressignificação dos espaços indicados pelas cidades. Ao final, o Estado contratará os vencedores dos concursos para desenvolver os projetos completos, que serão repassados por meio de convênio para as prefeituras executarem as obras.

Na palestra, Stoffel também apresentou o RS Criativo, liderado pela Secretaria da Cultura (Sedac), que visa fomentar e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da indústria criativa. O projeto tem cinco eixos: observatório, mercado e circulação, promoção e investimento, capacitação e residência e territórios criativos.

Do mesmo painel do evento, realizado online, participou o presidente do Parque Tecnológico de Barcelona e ex-presidente da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação, Josep Piqué, que também integrou o evento de lançamento do Iconicidades, em junho. “A base da indústria do conhecimento é o talento. Por isso, o desafio de qualquer cidade é ativar o talento na vida profissional e na vida pessoal”, afirmou Piqué em sua palestra.