ERS-239 ganha reforço na sinalização para aumentar segurança de usuários

Diretores e técnicos da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) – vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – vistoriaram, nesta sexta-feira (1º/10), os serviços de sinalização da ERS-239, no Vale do Sinos.

Desde a quinta-feira (30/9), equipes da estatal deram início ao reforço na pintura da pista, com novas orientações aos motoristas para a redução da velocidade.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen, as ações realizadas na rodovia são fundamentais para a segurança de motoristas e pedestres que circulam pelo local.

"Infelizmente, a imprudência e o excesso de velocidade são fatores preponderantes para os acidentes nesta estrada", disse Gazen. "É importantíssimo que os condutores e os pedestres respeitem a sinalização e utilizem a ERS-239 dentro dos parâmetros de segurança previstos em lei", alertou.

Gazen disse que, desde janeiro de 2020, a EGR já investiu R$ 22,5 milhões na ERS-239, que já conta com sinalização e redutores de velocidade em diferentes trechos – sobretudo nos acessos aos perímetros urbanos. O diretor-presidente lembrou, ainda, que a rodovia já consta no programa de concessões do governo do Estado e receberá melhorias estruturais com investimentos da iniciativa privada.