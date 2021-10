Secretaria da Agricultura alerta para ação de golpistas que solicitam pagamentos em dinheiro

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) volta a reforçar o alerta para prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que têm se apresentado como servidores do Estado e oferecido diferentes produtos e serviços em troca de depósito de valores, a título de pagamento de frete, custo de combustível e insumos em geral.

Em setembro, o golpe ocorreu no município de Inhacorá, no noroeste do Estado, e foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Secretaria da Agricultura também tem conhecimento de casos semelhantes em Erval Grande, Constantina, Condor, Tupanci do Sul e Capão Bonito do Sul.

Em função disso, a Seapdr acionou, em julho, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) para que ajude a divulgar entre as prefeituras a existência desse tipo de golpe. Também em julho encaminhou ofício à Secretaria da Segurança Pública e à Polícia Civil para que redobrem a atenção aos boletins de ocorrência e investiguem os responsáveis pelos crimes.

A Seapdr enfatiza que os convênios com o Estado nunca envolvem depósitos em dinheiro para pessoas físicas. Os programas e políticas públicas são feitos por meio de convênios e termos de cooperação.

Orienta-se ainda que, se alguma prefeitura ou produtor rural for contatado nesse sentido, registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

Mais informações podem ser obtidas no gabinete da Secretaria de Agricultura no telefone (51) 3288-6205.