Veículo é encontrado incendiado em Tenente Portela

Um veículo VW Gol modelo quadrado, foi encontrado incendiado no bairro São Francisco em Tenente Portela na manhã desta sexta-feira, 1° de outubro.

O sinistro foi notado por moradores do local, uma rua sem saída, por volta das 6h30min, sem que os mesmos saibam a origem das chamas.

A Brigada Militar foi acionada e farão o registro da ocorrência. Também foi acionado o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil investigará as causas do incêndio e não se descarta que o fato tenha relação com o homicídio ocorrido na madrugada desta sexta-feira na Avenida Santa Rosa.

O veículo teve perda total.

