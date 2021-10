Noite de temporais e granizo em Crissiumal e região

A primavera é marcada por temporais em boa parte no Sul do Brasil e em países vizinhos.

A noite dessa quinta-feira (30) e início da sexta-feira em Crissiumal e região foi marcada por temporais, das diversas áreas de instabilidade formadas em solo Argentino que avançaram sobre o Noroeste Gaúcho e Oeste Catarinense.

Em Crissiumal choveu, houve queda de granizo, muitos raios e alguns piques no abastecimento de energia elétrica.

O granizo caiu pequeno em alguns locais, mas foi grande na localidade de Vista Nova e em Lajeado Boi, até onde se tem relatos. Não há relatos (ainda) de estragos maiores em residências, apesar de telhas quebradas terem sido registradas, porém o tamanho do granizo deixou muitos prejuízos nas propriedades rurais.

O tempo instável prossegue na região na sexta-feira.

