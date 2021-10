Concluída recuperação da ERS-342, entre Independência e Catuípe

Os serviços ao longo do trecho de 50 quilômetros contaram com um aporte de R$ 7 milhões - Foto: Divulgação Daer

Os usuários da ERS-342 que transitam entre Independência e Catuípe, no noroeste do Estado, já encontram condições de tráfego renovadas. As obras de recuperação do pavimento foram concluídas nesta semana pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Para as ações ao longo do segmento de 50 quilômetros, foram destinados aproximadamente R$ 7 milhões do Tesouro do Estado. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o trecho entre as duas cidades integra a rota de escoamento da produção agrícola da região até o Porto do Rio Grande.

“Investir em rodovias é promover o bem-estar da população e estimular nossa economia. Por esse motivo, incluímos a ERS-342 entre os trechos rodoviários atendidos pelo Plano de Obras do Governo do Estado”, enfatiza Costella. “As ações que executamos certamente reduzirão o custo logístico para quem circula entre o Noroeste e a Região Central do Rio Grande do Sul.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que foram feitos reparos localizados e a recomposição do asfalto nos pontos críticos da estrada. “Com o término da pintura da pista, entregamos mais um trecho revitalizado para proporcionar mais segurança e conforto aos usuários.”

Obras avançam em Cruz Alta

Ainda na ERS-342, o Daer realiza serviços de recuperação no trecho que liga Cruz Alta a Ijuí. Iniciadas em julho, as atividades ganharam novo fôlego com o investimento de R$ 4,3 milhões previsto no Plano de Obras.

Os trabalhos nos 37 quilômetros devem ser concluídos até o final de novembro e beneficiarão o transporte da produção de laticínios e grãos. Com isso, o governo do Estado totalizará 87 quilômetros recuperados na rodovia.