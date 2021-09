Câmara dos Deputados aprova punição para quem divulgar infração de trânsito

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (28/9), por 443 votos a 14, o Projeto de Lei que proíbe a divulgação em redes sociais ou em quaisquer outros meios digitais, de fotos ou vídeos da prática de infração de trânsito de natureza gravíssima. A matéria segue para o Senado.

A medida suspende a CNH do motorista que infringir a lei de trânsito e postar vídeos ou imagens nas redes sociais. A proposta prevê a punição para publicações de infrações de natureza gravíssima: como avançar o sinal vermelho, dirigir sob efeito de álcool ou não cumprir com a suspensão ou a proibição do direito de dirigir.

O projeto prevê a cassação do documento de habilitação em caso de reincidência da conduta no prazo de dois anos.

O texto inclui a divulgação, publicação ou disseminação de condutas que coloquem em risco a integridade física própria e de terceiros ou que configurem crime de trânsito e a divulgação em meios eletrônicos e impressos. A exceção é para as publicações de terceiros que pretendem denunciar esses atos como forma de utilidade pública.

A pessoa que divulgar esses atos será punida com multa de natureza graví/ssima multiplicada por dez, aplicável também a pessoa jurídica. Estão incluídos nos atos, a prática de rachas ou competições em vias públicas e a exibição de manobras.

