Distribuição de doses de reforço de vacina para profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos começa na próxima semana

A Secretaria da Saúde (SES) definiu, na manhã desta quinta-feira (30/9), que na próxima semana entregará aos municípios doses de vacinas contra Covid-19 para reforço da imunização de profissionais da saúde e de pessoas acima de 60 anos. Está prevista, inicialmente, a distribuição de 270 mil doses de Pfizer para esses dois grupos, o que engloba todos que fizeram a segunda dose até 31 de março. Essas aplicações extras devem ser feitas seis meses após a segunda dose ou dose única.

O acordo foi fechado em reunião virtual da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com a pactuação junto ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). Os lotes têm previsão de chegada a Porto Alegre na sexta-feira (1/10), às 17h55 (162.050 doses de Astrazeneca) e no sábado (2/10), às 14h (152.450 doses da Pfizer) e às 14h35 (117.810 doses de Pfizer).

Somando às demais doses previstas para primeira e segunda doses de Pfizer, Astrazeneca (Fiocruz) e Coronavac (Butantan), serão ao todo cerca de 940 mil doses a serem distribuídas pelo Estado aos municípios na próxima semana. As quantidades ainda podem ser ajustadas antes do envio, assim como redefinidas as doses por município.

Doses com previsão de envio na próxima semana e orientação de utilização pela SES:

Doses de reforço (Pfizer)

69.030 para pessoas com 60 anos ou mais que fizeram segunda dose até 31/3

201.240 para trabalhadores da saúde que fizeram segunda dose até 31/3

Primeiras doses (Pfizer)

28.080 para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos (idade pode variar conforme disponibilidade do município)

Segundas doses

92.052 de Coronavac (quatro semanas após a primeira)

310.270 de Astrazeneca (10 semanas após a primeira)

248.040 de Pfizer (oito semanas após a primeira)

Profissionais da saúde

O ordenamento para a vacinação extra dos profissionais da saúde seguirá o fechamento do prazo de seis meses da segunda dose ou dose única. Para as primeiras doses, iniciadas em janeiro, foi feito uma sequência que começou com os trabalhadores da linha de frente (de UTI e emergências, por exemplo) e que aos poucos foi ampliada.

As orientações específicas para essa dose de reforço foram publicadas pelo Ministério da Saúde naNota Técnica 47/2021, elencando todos os trabalhadores que se enquadram nesse grupo. São citados desde os trabalhadores da assistência, vigilância e gestão, assim como os agentes de combate a endemias e apoio (recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros, motoristas de ambulâncias, gestores e outros).

Também estão listados os trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares, por exemplo, cuidadores de idosos, doulas e parteiras. Além disso, incluem-se os familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado (apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado).

Até esta quinta-feira (30/9), o Rio Grande do Sul já teve 626 mil pessoas desse grupo vacinadas com ao menos uma dose (620 mil com primeira dose e 6,5 mil com dose única), sendo que 570 mil já tem esquema completo (564 mil com duas doses e 6,5 mil com dose única).

Cerca de 3,2 mil trabalhadores da saúde já receberam a dose de reforço. Nesse número podem estar incluídos aqueles com mais de 70 anos ou com alguma doença imunológica, para os quais essa dose extra já tinha sido aberta há algumas semanas.