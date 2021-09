No Outubro Rosa, mamografias poderão ser realizadas sem custos pelo IPE Saúde

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres – só perde para os cânceres de pele não melanoma. A identificação precoce pode garantir chance de cura de 95%. Por esse motivo, o IPE Saúde se integra à campanha do Outubro Rosa com foco na prevenção.

Durante todo o mês de outubro, usuárias do IPE Saúde com idade entre 40 e 75 anos terão isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada. A ação poderá beneficiar cerca de 300 mil mulheres no Estado.

Diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo ressalta a importância da iniciativa. “O câncer é uma das principais doenças que afetam nossa população. Trabalhar em prol do diagnóstico precoce significa garantir maiores chances de cura e qualidade de vida”, afirma.

Para quem se enquadra nos critérios elencados, basta procurar os serviços da rede IPE Saúde com a devida requisição feita por um médico credenciado e realizar o exame preventivo de mamografia – a isenção é garantida automaticamente (condição válida para um exame por pessoa).

O pico de incidência de câncer de mama nas mulheres ocorre entre 55 e 64 anos de idade, sendo que só 2% dos diagnósticos são realizados em mulheres abaixo de 35 anos.

Como proceder para fazer mamografia sem custo no Outubro Rosa:

• É necessário ter IPE Saúde ativo e idade entre 40 e 75 anos.

• Ter uma requisição de médico credenciado do IPE Saúde solicitando o exame.

• Agendar e realizar o exame preventivo de mamografia em um dos laboratórios/clínicas credenciados do IPE Saúde no mês de outubro.