Governo divulga Avisos para as regiões de Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo

Em reunião do Gabinete de Crise desta quarta-feira (29/9), o Grupo de Trabalho de Saúde (GT Saúde) divulgou a emissão de três Avisos para as regiões Covid de Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo. Além disso, foram discutidos avanços na liberação de protocolos gerais e de atividades, que serão divulgados na quinta-feira (30/9) e válidos a partir de sexta-feira (1/10).

“Estamos vendo a vacinação avançar em ritmo acelerado e os números da pandemia sob controle no nosso Estado, por isso, após uma reunião extensa, decidimos avançar na liberação de atividades com público. Para que haja tempo de finalizar os ajustes, vamos divulgar na quinta-feira. Já adianto que faremos flexibilizações de forma cautelosa e gradativa, como sempre, desde o início da pandemia, para avaliar os riscos e os impactos. Reforçamos, mais uma vez, a necessidade de todos cumprirem os protocolos e fazerem a sua parte, pois a pandemia ainda não acabou”, destacou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que comandou a reunião do Gabinete de Crise.

Ranolfo disse que o avanço da vacinação e o controle da pandemia permitiram avançar na liberação de atividades com público - Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O Aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Segundo os técnicos do GT Saúde, eles se justificam devido a um pequeno aumento de casos e internações por Covid-19 no Estado, o que exige uma atenção maior de todas as regiões para controle do vírus.

Nas três regiões que receberam Aviso, a situação requer ainda mais cuidado para que não seja necessário emitir Alerta e ser tomada Ação, que seriam os passos seguintes do Sistema 3As. A região de Pelotas, que havia recebido Aviso na semana anterior, apresentou melhora nos indicadores e não recebeu um novo.

•Acesse os dados e históricos das regiões Covid.

A Região Covid de Passo Fundo recebeu Aviso porque, ao longo da última semana, apresentou um aumento de 10% no número de pessoas internadas em UTI, entre suspeitos e confirmados com Covid-19, o que representa uma variação de cinco pacientes. Com isso, a região passou a ter a maior taxa de ocupação (71,4%) do Estado.

Novo Hamburgo apresentou um aumento de 13,5% de internados em leitos clínicos e de 9,1% em UTI, entre suspeitos e confirmados. Além disso, a incidência de 73,7 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana coloca a região com o quinto maior índice entre as 21 regiões Covid na última semana, sendo 11,5% superior à média estadual, ao passo que a taxa de mortalidade acumulada na semana, de 1,69 óbito por 100 mil habitantes, representa a quarta maior do Estado, sendo 31,5% superior à média estadual.

Por fim, a região de Capão da Canoa teve 167,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, representando um aumento de 19,2% frente à semana anterior. É a maior incidência do Estado entre as 21 regiões Covid, sendo 153,2% superior à média estadual. Capão da Canoa ainda tem uma taxa de mortalidade acumulada na semana de 2,77 óbitos por 100 mil habitantes, configurando o maior índice do Rio Grande do Sul na última semana, sendo 115,9% superior à média estadual. Além disso, houve 30 novos registros de hospitalização na região na última semana, frente aos 12 no acumulado da semana anterior, um aumento de 150%. Ao longo da última semana, houve aumento de 30% de internados em UTI, entre suspeitos e confirmados.