Definida empresa responsável pela manutenção da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O Governo do Estado deu mais um passo importante para a preservação da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. A empresa Técnica de Engenharia Ltda foi a vencedora da licitação e ficará responsável pela manutenção da estrutura pelos próximos três anos.

“No que depender de nós, a Ponte Hercílio Luz terá vida longa. Contratamos uma empresa especializada para a conservação desse patrimônio, com equipes e materiais de prontidão para qualquer reparo, que também vai nos passar relatórios mensais. Vamos cuidar da nossa ponte”, ressaltou o governador Carlos Moisés.

Entre os serviços previstos, estão vistoria e manutenção diárias, mensais e trimestrais, retoques na pintura, substituição de parafusos, substituição de defensas danificadas, colocação de novas tachas e delineadores de sinalização, colocação e substituição de itens das redes de segurança, substituição de componentes do sistema de iluminação e outros reparos, também na manutenção da iluminação funcional.

“O contrato de manutenção é um marco na gestão da infraestrutura. Estamos vivendo um novo momento, com foco na gestão e na prevenção, para que possamos ter essas estruturas conservadas. A Ponte Hercílio Luz necessita de cuidado permanente, manutenção e reparos, para que nunca mais chegue ao ponto de ser novamente interditada”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, que homologou o resultado da licitação.

O valor total do investimento é de R$ 5,5 milhões. A empresa deverá manter a presença constante de equipes especializadas no local, além de material de trabalho e relatórios mensais.

Reabertura

Depois de 29 anos fechada, a Ponte Hercílio Luz comemora, em dezembro de 2021, dois anos de reencontro com os catarinenses. Devolvido à população no dia 30 de dezembro de 2019, o cartão-postal revitalizou a conexão entre Ilha e Continente e já faz parte do dia a dia de Florianópolis.

Desde maio, o tráfego está liberado para os veículos de passeio, independente do número de ocupantes e sem restrição de horário. A velocidade permitida para trafegar na estrutura é de 40 km/h. Por questões de segurança, o tráfego de motocicletas segue proibido.

Aos sábados e domingos, o uso é exclusivo para pedestres.