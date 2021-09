Avançar na Inovação: governo lança programa de investimentos em inovação, ciência e tecnologia nesta quinta, dia 30

O governo do Estado anuncia, nesta quinta-feira (30/9), às 14h, o programa Avançar na Inovação. O evento se dará em formato híbrido, transmitido a partir do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e veiculado ao vivo nos canais oficiais do governo do Estado e da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). Participam o governador Eduardo Leite e o secretário da Sict, Luís Lamb, entre outros convidados.

Serão anunciados investimentos e ações do governo gaúcho com a finalidade de aumentar os recursos para a inovação no RS. O anúncio também será a oportunidade para o lançamento de novos editais. O evento será restrito a convidados. Imprensa e público em geral poderão acompanhar a transmissão pelos canais oficiais do governo do Estado.