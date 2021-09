Vacinação em SC: Estado reforça estoque dos municípios com novas doses para o mutirão deste fim de semana

O Governo de Santa Catarina irá distribuir mais doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Será a segunda remessa desta semana e tem como objetivo garantir que todos os 295 municípios catarinenses estejam abastecidos com vacinas suficientes parao mutirão que ocorre no próximo fim de semana, dias 2 e 3 de outubro.

Serão encaminhadas 315.020 doses, sendo 37.440 da Pfizer para aplicação da dose de reforço nos idosos com 70 anos ou mais que tenham finalizado o esquema vacinal há mais de seis meses; 210.600 doses da Pfizer para a segunda dose nas pessoas que receberam a primeira há 8 semanas ou mais; e 66.980 da AstraZeneca para aplicação da segunda dose em um intervalo de 12 semanas da primeira dose.

:: Confira aqui a tabela de distribuição por município e as informações repassadas às secretarias municipais de saúde

João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive, esclarece que o mutirão foi pensado, principalmente, para dar a oportunidade de conclusão do esquema vacinal, com as duas doses, para todas aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina estão no prazo de tomar a segunda ou estão atrasadas e ainda não retornaram “A gente sabe que apenas uma dose não garante a imunidade, a proteção adequada. Por isso, estamos fazendo essa força tarefa, esse trabalho em conjunto com os municípios para que todos consigam finalizar os esquemas vacinais”, esclarece o diretor.

De acordo com levantamento realizado pela Dive, 343.658 pessoas (29.838 AstraZeneca, 120.172 Coronavac e 93.648 Pfizer) que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose, ou seja, estão com a conclusão do esquema vacinal atrasado. Além disso, outras 418 mil pessoas já estão dentro do prazo de 8 semanas para receber a segunda dose da vacina Pfizer e podem procurar os locais de vacinação para que não atrasem a conclusão do esquema vacinal.

A distribuição das 315.020 doses começa às 8h. As doses das centrais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Lages e Rio do Sul serão enviadas via terrestre. Já as doses das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar. A previsão é que todas as doses sejam distribuídas ainda na quinta.