Santa Catarina participa do 70° Encontro Nacional dos Detrans em Palmas

As adequações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que estão sendo implantadas em Santa Catarina serão um dos assuntos em pauta no 70° Encontro Nacional dos Detrans. A diretora do Detran de Santa Catarina, Sandra Mara Pereira, e o presidente da comissão para ajustes à LGPD, Thael Rosa, participam do evento nesta quinta, 30 e sexta-feira, 1° de outubro, em Palmas, no Tocantins.

Na quinta-feira pela manhã, Thael vai apresentar as ações práticas feitas no Estado para a aplicação da Lei, que aumenta o grau de segurança de dados pessoais e sensíveis, e previne o vazamento de informações dentro do sistema do Detran.

O encontro também vai debater tecnologias, soluções e melhorias de sistemas e serviços para o setor do trânsito.

Promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND), o encontro reúne os dirigentes dos 27 órgãos estaduais de trânsito do Brasil, além de especialistas e colaboradores de diversos setores que atuam com o trânsito.