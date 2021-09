Audiência pública que antecede concessão do Terminal Rita Maria é nesta quinta

No ano em que completou 40 anos de funcionamento, o Terminal Rodoviário Rita Maria está prestes a ser modernizado, com a proximidade da concessão do espaço à iniciativa privada. E está marcada para esta quinta-feira, 30, às 14 horas, a audiência pública que é um importante passo para essa transformação. A estrutura está dentro do projeto do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).

O evento acontecerá de forma híbrida, com vagas presenciais limitadas no Teatro Pedro Ivo (rodovia SC-401, Km 5, n° 4.600 – Saco Grande, Florianópolis) e transmissão ao vivo pelo Youtube do Governo do Estado de Santa Catarina (https://www.youtube.com/c/governosc). A participação no evento na Capital, com número máximo de 100 pessoas, será de acordo com a ordem de chegada.

Qualquer cidadã ou cidadão pode participar. Tanto quem for ao local quanto quem acompanhar a veiculação on-line poderá enviar dúvidas e sugestões sobre a concessão, por meio de um número de Whatsapp que será informado na data.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Consulta pública

Paralelamente a isso, está aberta a consulta pública a documentos que fazem parte da concessão, como editais e minutas de contratos. Qualquer pessoa pode acessarneste link e quem tiver dúvidas e/ou sugestões sobre o processo poderá encaminhar para o e-mail[email protected]Todas terãofeedbackem um documento a ser divulgado após o encerramento da consulta, que termina no dia 30 de outubro.

Acessos cobertos, sistema integrado, energia solar

Local de chegadas, partidas e conexões, o objetivo da modernização é tornar o Rita Maria novamente um local de convivência. A ideia é que todo o potencial arquitetônico e funcional do espaço seja explorado. “O terminal é um verdadeiro coração de toda a malha rodoviária catarinense”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Haverá um melhor aproveitamento da área comercial e de uma readequação dos espaços, com transferência do setor de vendas de passagens para o segundo andar e instalação de escadas rolantes, para permitir o acesso a pessoas com dificuldades de locomoção. “Queremos devolver ao Terminal Rita Maria o protagonismo no centro da capital catarinense”, explicou o secretário executivo do Órgão Gestor de Parcerias Público-Privadas da SCPar, Ramiro Zinder.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Entre as mudanças, também estão previstas melhorias que beneficiam o meio ambiente, como reaproveitamento das águas das chuvas para as descargas dos sanitários e abastecimento de energia por sistema fotovoltaico (energia solar).

A futura concessionária, que terá permissão para explorar o espaço por 30 anos, ainda deverá se comprometer, por exemplo, com a instalação de um sistema eletrônico de informações aos usuários, com implementação de telas de TV com serviço de linhas, atrasos etc., atualizado em tempo real.