Treinamento do Grupo Tático dos Agentes Penitenciários assusta moradores das proximidades da Penitenciária de Ijuí

Moradores próximos e vizinhos da Penitenciária Modulada de Ijuí entraram em contato com a RPI para relatar a ocorrência de ruídos e barulhos que não fazem parte da rotina da prisão. Gritos, sons de tiros, bombas, alarmes, apitos e sirenes.

A primeira suspeita seria que poderia estar ocorrendo alguma fuga. Posteriormente, ventilou-se a hipótese de um treinamento. Fato que foi confirmado pela Brigada Militar e SUSEPE.

Os ruídos foram causados devido ao encerramento do treinamento do grupo tático dos agentes penitenciários.

Veja o Vídeo abaixo:

(Vídeo: Caçadores de ijuí)

