Salários de setembro serão pagos em dia nesta quinta, dia 30 de setembro

Os salários dos servidores do Poder Executivo referentes à folha de setembro serão depositados em dia na quinta-feira (30/9). O Tesouro do Estado depositará o valor integral para cada um dos cerca de 332,3 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento.

O pagamento em dia da folha do Executivo até dezembro foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início de julho como resultado de medidas de gestão adotadas pelo governo desde o início de 2019. Uma série de reformas, contenção de gastos e modernização da receita contribuíram para uma melhor gestão do fluxo de caixa.

Como a folha do Poder Executivo já vinha sendo paga de forma regular desde novembro do ano passado, este é o 11º mês consecutivo em que a folha é paga sem atrasos ou parcelamentos.



Também está confirmado para quinta-feira (30/9) o pagamento da 9ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2020, no valor aproximado de R$ 117 milhões.