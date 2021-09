Governador garante investimento para pavimentar rodovia em Nova Veneza

O governador Carlos Moisés comprometeu-se a investir aproximadamente R$ 10 milhões para a pavimentação da rodovia Monsenhor Quinto Davide Baldessar, em Nova Veneza, no Sul do Estado. A garantia foi dada durante uma audiência com o prefeito Rogério Frigo na tarde desta terça-feira, 28, no Centro Administrativo, em Florianópolis. O encontro teve a presença dos deputados estaduais Marcos Vieira, Julio Garcia, Rodrigo Minotto, do deputado federal Ricardo Guidi, e do secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

O trecho a ser asfaltado tem 5,7 quilômetros de extensão e liga as comunidades de São Bonifácio e São Francisco, no interior do município, com saída para a cidade vizinha de Meleiro. Segundo Carlos Moisés, além de trazer mais qualidade de vida para motoristas e moradores, a pavimentação ajudará no escoamento da produção agrícola e no desenvolvimento do turismo na região.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“Essa obra vai melhorar as condições de trafegabilidade e conectar as comunidades, ao mesmo tempo em que diminui o custo logístico. No fim das contas, vai trazer desenvolvimento. Eu conversei com o prefeito Frigo e ele me relatou que é isso que a população quer. Somos um governo municipalista e é preciso olhar para a infraestrutura de todas as cidades”, afirmou o governador.

Segundo o secretário Vieira, a licitação deverá ser feita pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) ainda neste ano. O projeto foi realizado pela prefeitura e será analisado pela área técnica do Governo, após os ajustes solicitados.