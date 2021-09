Conversas Digitais 2021: série de lives da Procergs estreia com participação da empresária Luiza Trajano

A importância das pessoas na transformação digital foi o tema de estreia, nesta terça-feira (28/9), do Conversas Digitais 2021, uma série de lives mensais realizada pela Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, para debater temas voltados à inovação e à gestão integrada. A atração principal foi a empresária Luiza Helena Trajano, com participação do governador Eduardo Leite e mediação de José Leal, presidente da Procergs.

“Quero parabenizar a Luiza pelo seu trabalho e especialmente pelo recém inaugurado centro de distribuição do Magalu em Gravataí, e também à Procergs, que está promovendo esta série de conversas digitais para que a gente possa beber nas experiências bem-sucedidas de pessoas como a Luiza, para trazer inovação, outras visões de futuro e nos reconectarmos. Neste país que se dividiu tanto, é importante estabelecer pontes, dialogar, entender as diferentes visões de mundo e traçar estratégias de superação dos nossos problemas”, afirmou o governador

Líder da estratégia digital do governo, Leite determinou diretrizes claras de transformar e ressignificar a experiência do cidadão com o Estado por meio de serviços digitais e tem trabalhado intensivamente para colocar o governo na palma da mão. Prova disso, foi o reconhecimento do RS como o primeiro Estado no ranking nacional de entrega de serviços digitais.

“Temos feito um esforço gigante para modernizar as nossas estruturas, reduzir burocracias e, principalmente, colocando o cidadão no centro. Nosso grande objetivo com a digitalização dos serviços públicos é facilitar para as pessoas, e não para o governo”, pontuou o governador.

Única brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021, conforme a revista Time, Luiza Trajano é a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza. No auge da pandemia, ela ajudou pequenas empresas e autônomos a se adaptarem ao comércio digital e tem revolucionado o varejo e pessoas por meio da transformação digital.

“A digitalização dos serviços, principalmente públicos, é muito importante. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, mas não é usado no mundo todo por falta de digitalização. Eu acompanho o processo do RS e vocês estão de parabéns. Espero que o Estado seja uma grande fonte de inspiração para digitalizar todo o país”, afirmou Luiza.

O Conversas Digitais é uma experiência interativa, gratuita e 100% digital, que promoverá, na edição de 2021, um diálogo sobre governo digital no Brasil e no mundo, clareando conceitos e buscando caminhos de simplificação e aproximação entre quem presta e quem usa os serviços públicos.

“A lei de governo digital traz um grande desafio para o país, que é a busca de serviços cada vez mais integrados ao cidadão. Para o cidadão não importa se o serviço é federal, estadual ou municipal. Ele precisa do serviço a tempo e a hora. E para isso nós precisamos ter, como país, maturidade para trabalharmos cada vez mais a integração dos sistemas, sem qualquer tipo de viés de discussão política ou espaços de poder. Portanto, municípios, estados e Federação terão de pensar essa transformação de maneira integrada e transversal”, afirma o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

O evento será realizado em três etapas durante este ano: em setembro (dias 28 e 30), outubro e novembro. Os temas a serem debatidos neste mês serão os seguintes: Transformação digital e gente; O impacto da nova lei de governo digital na vida do cidadão; Governo digital: ressignificação da experiência, de fato estamos fazendo? Quanto avançamos?; e Inovação aberta em governo.

Para mais informações, acesseconversasdigitais.rs.gov.br

Demais palestrantes confirmados para setembro:

• fundador e CEO do Colab, especialista em criação de soluções colaborativas para Governo pela Universidade de Harvard, Gustavo Maia

• superintendente de Modernização da Gestão no governo de Alagoas, Thiago Ávila

• coordenadora da área de tecnologias e governos do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (FGV Ceapg), Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha

• gerente de Soluções Estratégicas na Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb), Kátia Argolo de Castro

• subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços do governo de MG, Rodrigo Diniz Lara

• diretor corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas, Daniel dos Santos Leipnitz

• secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Luís Lamb.

Conversas Digitais 2021 é uma realização da Procergs com o apoio das secretarias de Inovação, Ciência e Tecnologia e de Planejamento, Governança e Gestão, da Escola de Governo do Rio Grande do Sul, Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e da Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS (Sucesu-RS).