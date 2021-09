Começa recuperação da Rota do Sol no Litoral Norte

As frentes de obras para a recuperação de 50 quilômetros da ERS-486, a Rota do Sol, iniciaram as atividades esta semana. Os trabalhos estão concentrados entre o distrito de Tainhas, em São Francisco de Paula, e a praia de Curumim, em Capão da Canoa.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, os serviços integram o cronograma do Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado.

“Quando chegarmos à época de veraneio, os turistas, especialmente os que vêm da Serra Gaúcha, poderão transitar em uma estrada muito mais segura”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Só para o Litoral Norte, disponibilizaremos R$ 45 milhões, atendendo a 107 quilômetros de rodovias pela região.”

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, explica que a Rota Sol receberá intervenções nos pontos críticos. “O objetivo é eliminarmos as imperfeições do pavimento, agindo com mais intensidade nos pontos em que ele apresenta maior sinal de desgaste e implantando material novo. Além disso, a sinalização também será revitalizada", detalha.

Outras intervenções na Rota do Sol incluem a limpeza dos dispositivos de drenagem e nova sinalização de pontes e viadutos. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em três meses.