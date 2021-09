IPE Saúde amplia parcerias para atendimento no interior

Cinco municípios passam a integrar o projeto Facilitadores do IPE Saúde. Arroio Grande, Capão do Cipó, São Francisco de Assis, Toropi e Uruguaiana assinaram na semana passada termos de cooperação para oferecer orientações aos segurados do sistema de assistência à saúde.

A ação é uma parceria para auxiliar usuários em atendimentos nos canais digitais por meio de um servidor público municipal designado e treinado, que presta suporte para que o segurado realize o encaminhamento das demandas.

“Estas parcerias com os municípios consolidam nossa preocupação em olhar para os segurados dos mais diferentes pontos do Estado, com foco na assistência e atendimento humanizado e próximo dos cidadãos”, salienta o diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo.

Após formalizada a nomeação dos facilitadores, começa o treinamento e, posteriormente, os atendimentos. Os horários e locais de funcionamento são disponibilizados na página do projeto, nestelink. No mesmo espaço, as prefeituras que tiverem interesse em oferecer auxílio presencial aos usuários do IPE Saúde podem buscar adesão.

Além da parceria com os municípios, o IPE Saúde integra o projeto de expansão do Tudo Fácil, em implementação pelo governo estadual. A unidade de Lajeado tem previsão de iniciar operações em novembro, e o projeto também prevê instalações em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz e Santa Maria.

Todas as solicitações de usuários do IPE Saúde também podem ser encaminhadas diretamente pelo site, por meio do Atendimento Digital, nestelink.