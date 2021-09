Vacinação em SC: Estado ultrapassa 8 milhões de doses aplicadas contra Covid-19

Santa Catarina já registra em seuVacinômetroa marca de 8.066.535 imunizantes aplicados contra o Coronavírus. No primeiro dia de setembro, o Estado havia ultrapassado as sete milhões de doses registradas. Menos de um mês depois, mais um milhão de doses aplicadas pelos municípios catarinenses. Ao todo, cerca de 50% da população apta está com esquema vacinal completo no estado, tendo recebido as duas doses ou dose única.

"Mais uma marca muito importante alcançada por Santa Catarina. Mas não podemos esquecer da importância de completar a imunização com as duas doses. Precisamos dar uma atenção especial também para a dose de reforço", disse governador Carlos Moisés.

Setembro se equipara a agosto, com alguns dos melhores resultados de vacinação no estado. São mais de três milhões de vacinas registradas em 60 dias.

"Nosso Estado continua sendo um dos que mais vacina, mas precisamos registrar mais. O Governo mandou mais de 9 milhões de imunizantes para os municípios, mas nem todas as doses foram colocadas ainda no sistema. Isso é importante, pois é a forma com que mostramos de forma transparente para o nosso povo como estamos agindo na vacinação", reforçou o secretário da Saúde André Motta Ribeiro.

Ele também lembrou a importância de completar o esquema vacinal: "Nós temos, hoje, a falta de registro da segunda dose de 340 mil pessoas. Só conseguiremos sair da pandemia e encarar a volta progressiva da nossa nova normalidade quando tivermos mais registros e mais pessoas se vacinando. É importante que as pessoas retornem e que se vacinem", concluiu.

Nesta segunda e terça-feira é prevista a chegada de novas 180 mil vacinas - destas 153 mil Pfizer e 37 mil AstraZeneca.