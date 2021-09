Estado abre nova rodada de parcerias com empresas para obras em rodovias

Participantes do Piaa executam serviços de pavimentação em rodovias estaduais mediante ressarcimento do ICMS devido - Foto: Divulgação Selt

O governo do Estado abriu o período de inscrições para empresas ou cooperativas interessadas em firmar parcerias para obras rodoviárias. O edital de chamamento público da edição 2021 do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa/RS) já está disponívelno site da Secretaria de Logística e Transportes(Selt).

Por meio do Piaa/RS, os participantes executam serviços de pavimentação em rodovias estaduais mediante ressarcimento do ICMS devido. Na edição 2021, as empresas podem apresentar projetos com custo de até R$ 7 milhões cada, não obrigatoriamente em trechos próximos de onde estão instaladas.

"Demos início a esse modelo de parceria no ano passado e ficamos muito satisfeitos com o apoio da iniciativa privada para acelerar obras que qualificarão a nossa malha viária", afirma o titular da Selt, Juvir Costella. "É uma solução criativa em que todos ganham: o Estado, por viabilizar projetos aguardados há anos, mas que dependiam de recursos financeiros; as empresas, pelos incentivos fiscais; e, principalmente, a sociedade, que ganhará estradas com melhor infraestrutura."

As empresas têm até 26 de outubro para manifestar o interesse em aderir ao Piaa/RS pelo e-mail [email protected] Entre os documentos a serem apresentados, estão os projetos básico e executivo da obra – com os estudos técnicos e de impacto ambiental –, o orçamento detalhado dos serviços e os documentos cadastrais da empresa.

A análise das propostas e o acompanhamento das obras serão realizados por uma comissão formada por integrantes da Selt, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Procuradoria-Geral do Estado. Após a aprovação por parte do governo do Estado, as empresas serão autorizadas a realizar os serviços.