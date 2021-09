CONAB analisa efeitos positivos das chuvas no cultivo do trigo no RS

Chuvas contribuíram para a recuperação do armazenamento hídrico no solo, principalmente no RS, favorecendo as lavouras de trigo (Foto: Diones Roberto Becker)

Nas primeiras semanas deste mês, as regiões Norte e Sul do país foram as mais favorecidas pelas chuvas. De acordo com a análise do último Boletim de Monitoramento Agrícola Cultivos de Verão e Inverno (Safra 2020/2021), publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), no Sul as chuvas contribuíram para a recuperação do armazenamento hídrico no solo, principalmente no Rio Grande do Sul, favorecendo as lavouras de trigo.

De forma geral, pela análise de imagens de satélite, o desenvolvimento das lavouras de inverno nas principais regiões produtoras apresenta comportamento satisfatório e ascendente. A análise espectral também reflete a maturação e a colheita do milho 2ª safra em algumas regiões, apresentando comportamento do índice de vegetação em declínio, finalizando o calendário de colheita.

O boletim traz informações sobre as condições agrometeorológicas e do comportamento das lavouras, em imagens de satélites e no campo, com o monitoramento das principais regiões produtoras de grãos, considerando os cultivos de verão e de inverno. Para isso, conta com a colaboração do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Grupo de Monitoramento Global de Agricultura (GLAM), além da rede de informantes nas principais regiões produtoras.

