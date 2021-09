Convênio assinado pelo Estado vai proporcionar melhorias em avenidas e estrada no Litoral Norte

Em Imbé, no Litoral Norte, o governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta segunda-feira (27/9), um convênio do Estado com os municípios de Imbé e Terra de Areia para a realização de obras de infraestrutura viária.

O convênio com a prefeitura de Imbé prevê a duplicação da avenida Paraguassu e a revitalização da avenida Osório, com investimento de R$ 7,5 milhões do Estado e R$ 1,3 milhão do município.

A avenida Paraguassu será duplicada nos trechos entre avenida Caxias do Sul e Ovidio Barbieri, da rua Edith Lurdes até a intersecção com a avenida Imara e da rua Cachoerinha até a Travessa 5. Na avenida Osório, as obras de revitalização vão desde o ponto da rua São Sebastião do Caí até a avenida Porto Alegre.

Em Terra de Areia, a cerca de 55 quilômetros ao norte de Imbé, serão realizadas obras de pavimentação da Estrada Municipal Eudócio Fernandes da Costa (Estrada de Cornélios), no trecho entre o km 0 e o km 2,07. O Estado vai aportar R$ 2,9 milhões, enquanto o investimento da prefeitura será de R$ 373,5 mil.

Além de ser um trecho histórico para a cidade, a via é utilizada para o transporte da produção local. Com a obra, vai se tornar uma importante ligação asfáltica entre Terra de Areia e Capão da Canoa, beneficiando negócios e população ao longo de toda a extensão.

"Nosso Plano de Obras, do programa Avançar, prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão para obras de infraestrutura viária. Isso só será possível porque fizemos o que era necessário, embora nem sempre simpático, que foi mexer nos problemas estruturais de desajustes das contas. E tenho certeza que o Estado vai continuar avançando em obras como essas, que mudam a realidade das regiões, fazendo com que o Rio Grande do Sul volte ao seu papel de protagonismo no cenário nacional", disse o governador.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressaltou que as obras trazem mais segurança para quem trafega e geram riqueza para a reunião. "Beneficiam não só quem reside e tem comércio no entorno das avenidas, mas também quem trafega por elas", acrescentou.

A partir da assinatura, os municípios poderão licitar e contratar uma empresa para executar os trabalhos, que serão fiscalizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Também participaram da assinatura do convênios o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e o prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, e o prefeito de Terra de Areia, Aluísio Teixeira.